Um ehrlich zu sein, ist dies nicht zuletzt ein Testeintrag. Denn während in den letzten Wochen unsere Website auf einen neuen Server umgezogen ist, ein paar kleine inhaltliche und optische Anpassungen und eine SSL-Umstellung ohne unerwartete Nebenwirkungen überstanden hat, konnte im Blog leider eine ganze Zeit kein neuer Beitrag veröffentlicht werden.

Blog mit Maulkorb?

Daher ist es schon seit dem Jahreswechsel zwangsweise sehr ruhig hier im Blog geworden. Der Grund war ein schon vorher zwangsweise erfolgter Wechsel eines unserer Server, auf dem auch der Blogbereich unserer Website zu Hause war. Aus historischen Gründen schwer abzuwerfen, benötigt dieser einen Windows Server, während die übrige Website auch mit einem richtigen Server zurechtkommt ;) Und so musste das Blog "eingefroren" und auf einem anderen Server abgelegt werden.

Wenn dieser Beitrag nun zu lesen sein sollte, kann dem Blog aber künftig wieder Leben eingehaucht werden und die Zwangspause hat ein Ende. Wurde ja auch Zeit.

Auswirkungen der SSL-Umstellung

Um diesen Beitrag mit einem Minimum an Nutzen zu befüllen, soll hier dargestellt werden, wie sich die SSL-Umstellung auf die organische Suche ausgewirkt hat... um Ihnen mit diesem Beispiel ein Gefühl für die Dauer und den ggf. vorhandenen zeitlichen Versatz zu geben, bis die neue Fassung die alte eingeholt hat.

Nicht repräsentativ?

Da unsere Umstellung eine relativ kleine Site betrifft und auch nicht aus den üblichen Gründen in der Hoffnung auf einen "SEO-Boost", sondern eher als logische Begleiterscheinung des erfolgten Serverwechsels erfolgt ist, mag dieses Beispiel zugegebenermaßen nur bedingt auf große Sites angewendet werden. Und auch die Auswirkungen ggf. auftretender (minimaler) Verluste durch eine zahlreicher eingehender Links auf die "alte" Fassung mit http:// statt https:// sind in unserem Fall weder nachzuweisen noch zu erwarten. Aber dennoch zeigen die beiden folgenden Grafiken, wie schnell und reibungslos eine solche Umstellung bei Google "verdaut" werden kann.

Ergebnis Suchanalyse in der Google Search Console

Ein Vergleich der Klicks (deren Verlauf in beiden Fällen auch repräsentativ für die Impressions ist) zeigt, dass nach der Umstellung der Site am 9.6. innerhalb von nur etwa 10 Tagen aller der alten Site "fehlender" Traffic aus Google nun von der SSL-Variante geliefert wird und wie die alte Version der Site faktisch aus der Suche verschwindet.

Site Ohne SSL

Site mit SSL

Tipps für eine reibungslose Umstellung

Die Anforderungen an die Umstellung sind im Prinzip simpel: Alle Ressourcen, die in Form von Scripts, CSS-Dateien, Bildern, Videos etc. geladen werden, sollten idealerweise ebenfalls per SSL geladen werden. In der Regel wird daher bei allen Verweisen aus http://domain.de/design.css "einfach" zu einer neutralen Fassung wie //domain.de/design.css gewechselt oder direkt auf die https-Variante angepasst. Da dies auch für Nachgeladene Ressourcen und Verweise in JS- und CSS-Dateien gilt, wird normalerweise eine Testfassung der Site erstellt und ausgiebig getestet, bis die Umstellung auf dem Server erfolgt. Oft genug wird dann aber aufgehört. Das ist allerdings zu wenig, um den Vorgang wirklich so schnell und so reibungslos wie möglich ablaufen zu lassen. Helfen Sie Google & Co. mit gezielten Maßnahmen und klaren Signalen:

Entzerrung: Wenn sich die Struktur der Site ändern soll, Sie ein Redesign oder einen Wechsel des CMS vorhaben oder den Content der Site auch gleich anpassen wollen, dann tun Sie das gern, aber tun Sie es nicht zeitgleich mit einer Umstellung auf SSL. Lassen Sie erst alle anderen Anpassungen durch Suchmaschinen "verdauen" oder verschieben Sie alles andere bis zur nachweislich erfolgten SSL-Umstellung auch im Google Index.

Wenn sich die Struktur der Site ändern soll, Sie ein Redesign oder einen Wechsel des CMS vorhaben oder den Content der Site auch gleich anpassen wollen, dann tun Sie das gern, aber tun Sie es nicht zeitgleich mit einer Umstellung auf SSL. Lassen Sie erst alle anderen Anpassungen durch Suchmaschinen "verdauen" oder verschieben Sie alles andere bis zur nachweislich erfolgten SSL-Umstellung auch im Google Index. Weiterleitungen: Da die Struktur übereinstimmt, können Sie getrost alle Anfragen ohne SSL auf die https-Variante weiterleiten. Und zwar mit dem Statuscode 301, denn nur so kann die neue Version jeder Seite alle "SEO-Assets" der jeweils alten Fassung erben und auch auf dem Umweg der Weiterleitung nach wie vor von eingehenden Links profitieren.

Da die Struktur übereinstimmt, können Sie getrost alle Anfragen ohne SSL auf die https-Variante weiterleiten. Und zwar mit dem Statuscode 301, denn nur so kann die neue Version jeder Seite alle "SEO-Assets" der jeweils alten Fassung erben und auch auf dem Umweg der Weiterleitung nach wie vor von eingehenden Links profitieren. Interne Links: Vergessen Sie die interne Verlinkung nicht! Nur weil der Browser immer schön ein grünes Schloss zeigt, ist nicht alles unbedingt prima. Absolute Links auf eine http-Version einer Seite funktionieren durch die Weiterleitungen ja, aber schwächen Ihre Site unnötig.

Vergessen Sie die interne Verlinkung nicht! Nur weil der Browser immer schön ein grünes Schloss zeigt, ist nicht alles unbedingt prima. Absolute Links auf eine http-Version einer Seite funktionieren durch die Weiterleitungen ja, aber schwächen Ihre Site unnötig. Sitemaps: Ihre Site stellt im Idealfall auch eine XML-Sitemap und / oder eine HTML-Fassung einer Sitemap bereit, die oft automatisch vom CMS generiert werden. Stellen Sie sicher, dass auch hier die Wunschfassung mit SSL zu finden ist.

Externe Links: Zumindest Links aus dem eigenen Stall wie Verweise von alternativen Domains in anderen Sprachen, Microsites oder Aktionslandingpages etc. sollten Sie von http auf https aktualisieren. Inwiefern auch externe Links aus anderen Quellen umgebogen werden und der Aufwand (und das Risiko) des Kontakts mit dem jeweiligen Webmaster getragen werden, sollten Sie im Einzelfall gut abwägen.

Zumindest Links aus dem eigenen Stall wie Verweise von alternativen Domains in anderen Sprachen, Microsites oder Aktionslandingpages etc. sollten Sie von http auf https aktualisieren. Inwiefern auch externe Links aus anderen Quellen umgebogen werden und der Aufwand (und das Risiko) des Kontakts mit dem jeweiligen Webmaster getragen werden, sollten Sie im Einzelfall gut abwägen. 301-Ketten minimieren: Hart codierte Weiterleitungen, die Sie in der Serverkonfigurationsdatei auf Ihrem umgestellten Server oder auch anderen, auf die Domain weiterleitenden Servern eingetragen haben, werden vermutlich auch auf die Fassung mit http weiterleiten. Minimieren Sie die Weiterleitungsketten durch Aktualisieren dieser "Links".

Hart codierte Weiterleitungen, die Sie in der Serverkonfigurationsdatei auf Ihrem umgestellten Server oder auch anderen, auf die Domain weiterleitenden Servern eingetragen haben, werden vermutlich auch auf die Fassung mit http weiterleiten. Minimieren Sie die Weiterleitungsketten durch Aktualisieren dieser "Links". Testen, testen, testen: Erklärt sich von selbst ;)

Sollten Sie Unterstützung bei der Umstellung Ihrer Website auf SSL benötigen, sprechen Sie uns an und lassen Sie sich unverbindlich beraten.